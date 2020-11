Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

DOW DAX tapfer über 13000

Der DAX hält sich heute tapfer über der 13000 was positiv ist. Fällt der DAX wieder in seinen Trendkanal, ist die Gefahr gross, dass der Ausbruch nur ein Fehlausbruch ist. Die Anleger feiern die Impfung und denken, dann ist die Krise vorbei, dabei fängt sie dann erst an, denn es werden sich kaum 70% freiwillig impfen lassen, also ist Corona noch lange nicht vorbei. Bis die Anleger dies verstehen, kann es noch dauern. Wie auch immer, man tradet was die Signale anzeigen und meine Stundensignale sind seit 11650 long. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.