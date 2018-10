Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX seitwärts seit einem Jahr

Das Chartbild vom DAX entlarvt die desaströse Situation vom DAX. Seit einem Jahr bewegt sich der DAX seitwärts ohne neue Hochs zu sehen, so wie es der DOW vormacht. Das Chartbild spiegelt die wirtschaftliche Situation in Deutschland wider. Im Wochenchart sieht man, dass der DAX sich weiter in einem Abwärtstrend befindet und sich über 13000 daraus befreit. Bis es so weit ist, braucht man noch etwas Geduld. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.