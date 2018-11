Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX seitwärts nach 600 Punkten

Die untere Trendlinie, im Wochenchart zu sehen, wurde vom DAX punktgenau getroffen und danach gab es eine Gegenbewegung. Diese war ganze 600 Punkten und so bewegt sich der DAX jetzt seitwärts, um den Anstieg zu verdauen. Charttechnisch befindet er sich an keiner wichtigen Trendlinien, an denen er abprallen könnte, bzw. beim Durchbrechen der Trend entschieden wäre. Den Trend zeigt weiter der Wochenchart an und der bereitet einen bevorstehenden Kurssprung an, der auch erst nächste Woche erfolgen kann. Ansonsten ist unter 11000 natürlich Crashgefahr und Land unter. Über 12500 ist der Weg frei für neue Hochs. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.