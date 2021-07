Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

DOW DAX schliesst das Gap

Der DAX befindet sich mitten im Seitwärtstrend. Er wird so lange alle abschütteln, bis der Weg frei ist, also keiner mehr an einen Ausbruch glaubt. Wichtig ist weiterhin auch beim DOW auf die 33000 zu achten, bevor man in Panik verfällt. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.