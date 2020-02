Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX mit neuem Allzeithoch

Heute sehen wir ein neues Allzeithoch und alle jubeln wie noch nie. Alle? Naja eher die wenigsten, denn wenn ich mir die Stimmung ansehe dann setzten viele auf fallende Kurse und wundern sich wieso wir Kurse so hoch wie noch nie sehen. Guckt man sich die offenen Optionen an, dann sind viele Callpositionen zwischen 13400 und 13900 was zeigt, dass der DAX nicht darunter (13400) fallen durfte. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.