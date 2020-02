Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX mit neuem Allzeithoch

Wie lange haben wir eigentlich gewartet und neidisch auf den DOW geguckt, der täglich auf neue Allzeithochs kletterte. Endlich hat es der DAX auch geschafft, zwar mit Verspätung zum DOW, aber immerhin war der DAX noch nie so hoch wie heute. Das billige Geld tut was ich immer sagte, es treibt die Kurse in neue Höhen und nicht in einen Crash. Das hat mit der Wirtschaft nichts zu tun, man muss Wirtschaft und Börse trennen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.