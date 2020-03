Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX lasst uns beten

Soll ich schon wieder Hoffnung verbreiten oder der Realität ins Auge sehen? Beim letzten umgekehrten Dreieck vor einer Woche sagte ich, der Optimist kann eine Umkehrformation sehen. Die wurde leider nach unten durchbrochen. Mit viel Optimismus, kann man jetzt erneut eine kurzfristige Umkehrformation sehen. Alles über 11000 ist positiv und kann das Gap schliessen. Ansonsten muss sich eine Umkehr erst zeigen. Leider zeigen die Politiker keine Umkehr, denn ganz Italien wird jetzt lahmgelegt und Spahn kann es kaum erwarten, dies auch hier zu tun. Interessant ist auch, was Merkel in Davos sagte, lauschen wir einfach ihren Worten die da lauten, uns erwarte in den nächsten 30 Jahren: "Transformationen von gigantischem historischem Ausmaß". Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.