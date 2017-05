Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX hoch und höher

Der DAX steigt und steigt und alle wundern sich wieso. Erstens haben die letzten Tage die meisten auf fallende Kurse gesetzt und zweitens, gibt es vor Wahlen keinen Crash, aber die Massse will das anscheinend nicht glauben. Auch der MDAX ist nicht zu bremsen, bei dem zeigte mein Handelssystem am 09.11.17 ein Longsignal an, das inzwischen 4000 Punkte im Plus ist. Das Jahr ist bis jetzt sehr erfolgreich und wir können alle zufrieden sein. Auch nur mit der Charttechnik konnte man bei jedem Ausbruch dabei sein. Ich hoffe durch meine Arbeit, allen Lesern geholfen zu haben, nicht die ganze Zeit short einzusteigen. Auch die letzten Tage waren die Shortpositionen sehr hoch, entsprechend konnte der DAX nur steigen. Was auch immer jeder tradet, ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.