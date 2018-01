Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX guten Rutsch

Eigentlich wollte ich alle einen guten Rutsch wünschen, aber das wäre ja zweideutig zu verstehen. Der Dreh- und Angelpunkt waren ja die 13000 die ein wichtiger Widerstand waren. Kaum wurde die unterschritten, gab es kein Halten mehr. Platz hatte er wie gesagt bis 12800 die er heute in der Übertreibung sogar unterschritten hat. Der Januar beginnt also schlecht, so wie ich es letzte Woche andeutete. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.