DOW DAX grosses steht bevor

Man sieht der DAX ist oben angekommen und wird sich jetzt um die 13200 einpendeln. Im Wochenchart sieht man das gut. Gelingt der Sprung darüber, ist der Weg frei in Richtung 13600 und dann wird es schon wieder spannend. Man sieht dieses Jahr ist kein langweiliges Jahr, sondern mit vielen Auf- und Abwärtstrends, die man schön traden kann, wie ich es am Anfang des Jahres vermutet hatte. Einen Crash hatte ich nicht gesehen, im Gegenteil, eher steigende Kurse, da die USA Wahlen ja vor der Tür stehen. Entsprechend hat der DOW sich nicht lumpen lassen und ist dieses Jahr 4000 Punkte gestiegen und hat heute ein neues Allzeithoch erklommen. Noch nie stand der DOW höher als heute. Sieht man sich dann die Chartsituation an, dann steht er vor einem erneuten Ausbruch, was zunächst auch nichts schlimmes ist. Auch mein Handelssystem ist beim DAX seit 12248 weiter long. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.