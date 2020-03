Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX es gibt viel zu analysieren

Noch leben wir, also lasst uns wieder positiv werden und die Dinge optimistisch sehen. Ich weiss der Mensch neigt dazu sich alles schon zu reden, aber betrachten wir nur die Charttechnik ohne Emotionen. Der DAX ist wie wir erlebt haben, nach dem Bruch der wichtigen Trendlinien nach unten abgestürzt. Im Tageschart kann man als Optimist, einen Hoffnungsschimmer sehen, in Form einer zaghaften Bodenbildung. Im Wochenchart hat er das Mindestziel nahezu erreicht, Platz hat er bis 11250, aber er muss ja nicht alles ausreizen. Wobei das Fallen auf die11250 im August, eine Übertreibung war. Wichtiger ist nämlich der DOW und der verbreitet Hoffnung, da er den Bereich von 25000 erreicht hat und hier einen Boden ausbildet. Erst darunter, werden die Märkte, also auch der DAX, weiter fallen. Wie gesagt, es liegt an den Politikern, die Wirtschaft nicht lahm zu legen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.