DOW DAX erreicht die Trendlinie

Auch heute steigt der DAX weiter und erreicht nahezu die obere Trendlinie im Wochenchart. Hier steht jetzt eine weitere Entscheidung an, ob der Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend gelingt. Der Abwärtstrend dauert immerhin schon über ein Jahr. Gleichzeitig bildet der DOW ein Dreifachhoch aus und steht ebenso an einer Entscheidung, ob es neue Hochs gibt. Die nächsten Tage sind also wieder mal spannend, denn ein Scheitern am Ausbruch, ist nie positiv. Was passiert werden wir sehen, auch mein Handelssystem ist noch long und sind fast 800 Punkte im Plus. Das Jahr geht erfolgreich weiter und wir können uns alle freuen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.