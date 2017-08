Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX erneut am Boden

Der DAX ist auch heute am Boden zerstört. Er testet erneut die untere Trendlinie. Man sieht viermal wurde die punktgenau getestet. Interessant ist, was der DAX macht, wenn der DOW jetzt an der 22000 scheitert und nach unten dreht. Dan müsste es, bei dieser Schwäche im Markt, den DAX zerbröselt. Noch ist nichts schlimmes passiert und der DAX kann gerettet werden. Die Anleger müssen dazu wie gesagt negativ werden und sich short positionieren. Übrigens mit Trump ist der DOW 4000 Punkte gestiegen, da rechneten ja alle mit dem Crash der Wirtschaft. Meine Meinung dazu hatte ich ja an dieser Stelle gesagt. Jetzt sieht es ja eher nach einem Crash der deutschen Wirtschaft aus. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.