DOW DAX dreht nach oben

Nach dem erneuten Test der unteren Trendlinie, hat der DAX nach oben gedreht. So lange die 12100 nicht unterschritten wird, ist die Welt in Ordnung. Darunter gibt es wieder Panik und so lange er darüber bleibt, Hoffnung auf die 13200. Man sieht auch jetzt, was für einen Einfluss die Trendlinien auf den DAX haben. Zusammen mit Indikatoren, weiss man immer wo entscheidende Punkte sind und steigt nicht blind ein. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.