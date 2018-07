Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX brauchte einen Abschüttler

Der DAX stieg bis an die 12800 wo noch ein Gap aus dem letzten Monat offen war. Danach mussten alle, die auf den fahrenden Zug aufgesprungen waren, abgeschüttelt werden. Dazu fiel er bis an die Ausbruchslinie im Wochenchart, also der gezeigten 12500. Hier fand er einen Boden und steigt jetzt wieder in Richtung 12800. Darüber ist der Weg bis 13000 frei hier gibt es natürlich wieder einen psychologischen Widerstand. Erst unter 12500, wird das Gesamtbild negativ. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.