Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX bastelt an einem Diamanten

Der DAX bereitet den nächsten Ausbruch vor. Im Wochenchart ist er gerade dabei, einen Diamant auszubilden. Noch ist er nicht fertig, aber es sieht bis jetzt gut aus. Entsteht ein Diamant nach einem längerfristigen Aufwärtstrend, so wirkt ein Verlassen des Diamanten nach oben trendbestätigend, hingegen ein Verlassen des Diamanten nach unten, als Trendwechsel. Entsteht ein Diamant in einem längerfristigen Abwärtstrend, so wirkt ein Verlassen des Diamanten nach unten ebenfalls trendbestätigend, hingegen ein Verlassen des Diamanten nach oben als Trendwechsel. Auch der DOW keilt sich ein und wird sich bald entladen. Wir sehen also gerade die Ruhe vor dem Sturm. Die Stimmung ist weiter recht optimistisch, ein weiteres Abrutschen würde mich nicht wundern. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.