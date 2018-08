Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX der Wochenchart ist wichtig

Auch heute stieg der DAX weiter und erreichte die 12600. Der Tageschart gibt jetzt nichts mehr her, darum schauen wir uns den Wochenchart an. Hier befindet sich der DAX weiter in einem Abwärtstrend, den man auch als Dreieck bezeichnen kann. Über 13000 wird e sneue Hochs geben und unter 12000 neue Tiefs. Ein Ausbruch kann noch Wochen dauern, muss also weiter beobachtet werden. Man sieht, es war klug charttechnisch erst unter 12000 erneut short einzusteigen. Auch mein Handelssystem ist long, die kurzfristigen Stundensignale seit 12263. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.