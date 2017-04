Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX Testet die Trendlinie

Der DAX bewegt sich wie befürchtet eher nach unten als weiter rauf. Die grüne Trendlinie hat keine grosse Aussagekraft, in dem Sinne, dass sie den DAX zwingend aufhalten muss. Das Gap und die 12000 haben weiter eine gewisse Anziehungskraft. Der DAX müsste also in dem Bereich gerettet werden, wenn irgend jemand Interesse daran hat. Die Stimmung der Anleger war auch heute positiv, und so wird es schwierig den Aufwärtstrend weiter zu führen. Auch der DOW hilft nicht, denn der hat die 21000 nicht zurück erobert. Was auch immer jeder tradet, ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.