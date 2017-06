Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX in Seitwärtstarre

Beim DAX sehen wir noch die Nachwehen des missglückten Ausbruchs. Heute haben die Longpositionen sogar zugenommen, was den DAX an jeglichem Anstieg hindert. Bleibt das nächste Woche so, kann es sogar ein weiteres Abtauchen geben. Mein Handelssystem ist seit 09.11.2016 long und hat sich durch die Seitwärtsbewegung nicht irritieren lassen. Es ist eines der längsten Signale seit 2009. Den Trend zu erkennen und zu traden, ist die profitabelste Strategie. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.