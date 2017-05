Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX Ruhe vor dem Sturm

Geduld ist eine wichtige Tugend für alle Anleger. Wer innerhalb von wenigen Wochen Millionär werden will, der kann ja gernesoll weiter träumen, soll aber nichts an der Börse tun. Wäre man eigentlich mit meinem Handelssystem seit 2009 Millionär geworden? Vermutlich ja, aber man hätte ein zu hohes Risiko eingehen müssen. Man hat zwar nahezu jeden Trend mitgenommen, musste aber am Anfang ein zu hohes Risiko eingehen. Hat man sein Geld bereits verdoppelt, wäre das weitere Risiko gleich Null gewesen, da man nur den Gewinn einsetzen brauchte und so jeden Trend ohne Stress mitreiten konnte. Das Risiko besteht im Grunde darin, dass das erste Signal bei dem man einsteigt, ein Fehlsignal ist. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.