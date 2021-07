Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX Richtung Trendlinie

Der DAX ist dabei, die obere Trendlinie erneut zu testen. Wenn der Ausbruch gelingt, ist charttechnisch der Weg frei, aber ohne Pause, also nach einem fast 800 Punkte Anstieg, sofort erneut steil weiter zu steigen, wird nicht einfach werden. Interessant ist auch der Wochenchart. Hier wurde der Ausbruch getestet, was nichts negatives ist. Auch beim DOW war nichts dramatisches passiert, der zappelte nur in seinem Seitwärtstrend. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.