DOW DAX Punktlandung an der Trendlinie

Da die wichtigen 12000 nicht zurück erobert werden konnten, blieb nur der weitere Weg nach unten. Der DAX ereichte gestern die untere Trendlinie, die ihn zunächst aufhalten konnte. Heute ging der Abwärtsdruck weiter und es gab intraday eine Gegenbewegung, erneut bis an die Trendlinie, die diesmal die Gegenbewegung stoppte. Im längerfristigen Chart, also im Wochenchart, sieht man genau wo sich der DAX gerade befindet. Bei 11200 wäre dann eine weitere Unterstützung. Meine Stundensignale sind seit 12160 short und waren heute 650 Punkte im Plus. Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg bei seinen Anlageentscheidungen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.