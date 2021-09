Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

DOW DAX mit Punktlandung

Wieder mal musste ein Gap her, damit die Masse nicht dabei sein kann. Nach dem Durchbrechen der Trendlinie, war der Weg in Richtung 15000 frei, den der DAX dann auch zügig erreichte. Nahezu mit einer Punktlandung landete er an der unteren Trendlinie. Dieser Bereich ist natürlich sehr wichtig, da hier auch die psychologische Marke von 15000 wichtig ist. Auch der DOW Chart hat das Unheil angekündigt, da er die 35000 nicht überwinden konnte und daran scheiterte. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Wer mag kann auf meinem neuen Kanal stöbern: https://www.youtube.com/channel/UClDeIjugHWPOMNQ_0R0AoXw

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.