Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX mit der Pflicht

Der DAX hat seine Pflicht erfüllt und das Gap geschlossen. Für die Kür, muss er jetzt weiter steigen, zunächst über das gestrige Hoch. Das würde den Abwärtsdruck vermindern und Hoffnung geben. Unten ist wie man sieht, der Bereich um 11000 wichtig. Wenn die nicht halten ist Land unter. Sollte der DAX über 11700 klettern, dann bildet er im Wochenchart einen Doppelboden aus, was einen Trendumkehr bedeutet. Dann wäre Potential bis an die obere Trendlinie und an der entscheidet sich dann erneut der weitere Trend. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.