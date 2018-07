Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX mit dem Kurssprung

Kaum spricht man vom Kurssprung, schon tut der DAX was er tun muss. Charttechnik ist unbestechlich und präzise. Der DOW hat die 25000 überwinden können und der DAX entsprechend die 12600. Wichtig war bei 12100, einen möglichen Boden ausfindig zu machen und so lange der DAX nicht erneut darunter fiel, nicht weiter short einzusteigen. Auch beim Wochenchart gab es ein Longsignal, als der DAX in den Trendkanal bei 12500 zurückkam. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.