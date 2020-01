Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX Jahresausblick 2020

Wie wird dieses Jahr werden? Braucht man da eine Glaskugel oder Orakel? Eher nicht, denn man kann logisches und unabhängiges Denken nutzen. Da ich ja keinem Bankhaus angehöre, kann ich frei meine Meinung und Analysen schreiben, wie ich es schon immer getan habe. Für 2019 sah ich lange Trend vor uns liegen, die man gut traden kann und nicht ein Jahr mit einem langen Seitwärtstrend. Trotzdem gab es wie "befürchtet" kein neues Allzeithoch. Sieht man sich das Wochenchartbild an, dann sieht man, es war wahrlich nicht langweilig und es gab lange Trends, die Spass gemacht haben sie zu traden. Wie wird also dieses Jahr? Ich sehe auch dieses Jahr keinen Crash und auch die aktuelle Kriegsangst wird sich bald legen und der DAX wird neue Hochs sehen. Es ist recht unwahrscheinlich, dass Trump einen Krieg anfängt, da er dann seine Wiederwahl abschreiben kann. Es müsste schon irgend was schlimmes passieren, damit es zum Krieg kommt und die Börsen auch noch crashen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.