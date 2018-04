Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX die Gefahr ist der Krieg

Der DAX hat ein Problem, nämlich, dass wir vor einem Krieg stehen. Die Gefahr ist also, dass der DOW charttechnisch das Dreieck nach unten verlassen könnte, was dann ein Abrutschen bis 20000 zur Folge hat. Wenn man es genau berechnet, dann bis 19000. Es ist also weiter auf den DOW zu achten, in welche Richtung er ausbrechen wird. Die Gefahr ist der Krieg, der unberechenbar sein kann und an den Börsen, leicht Panik auslösen kann. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.