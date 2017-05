Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX in Gefahr

Selbst der kleine Seitwärtstrend, hält sich an die Chartregeln. Ein Fehlausbruch nach oben, offenbart der DAX durch das Zurückfallen in den Seitwärtstrend. Durch das Zurückfallen offenbart er eine Erschöpfung, bzw. Schwäche. Die Konsequenz ist, er bricht nach unten aus. Unter 12400 wird es dann doppelt gefährlich. Da gewinnt nämlich das Gap an Anziehungskraft und der DOW fällt unter 20400, was ein Doppeltop und somit ein Ende des Aufwärtstrends bedeutet. Bis dahin, muss die Welt gerettet werden, wer auch immer ein Interesse daranhat. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.