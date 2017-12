Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX Crash-Propheten

Der DAX bewegt sich weiter in seinem breiten Widerstand. Die 13000 sind weiter ein psychologischer Widerstand. Das Jahr neigt sich ohne Crash dem Ende zu, ja wer hätte das am Anfang des Jahres gedacht? Gut, es waren sehr wenige und die Masse hat wieder mal auf Möchtegernpropheten und Presse gehört und waren bei der Mega-Rally vom DOW nicht dabei. Der DAX hat leider Pech, denn wir haben ja keinen Trump gewählt, der Politik fürs eigene Land macht. Auch wenn es nicht jedem gefällt, so lange ich noch meine eigene, freie Meinung sagen darf, werde ich das tun. Ich gehöre keiner Bank, Presse oder sonstigem Unternehmen an und teile lediglich meine Erfahrung und meine unabhängige Meinung mit. Dazu gehören, Indikatoren, Charttechnik, Erfahrung und psychologie. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.