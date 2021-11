Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX Crash

Der DAX hat die rettenden 16000 nicht erreicht und so hält der Verkaufsdruck weiter an. Der war so gross, dass der steile Abwärtstrend, sogar mit einem Gap verlassen wurde, was den Verkaufsdruck oder sollte man sagen Panik, widerspiegelt. Negativ waren auch der Wochenchart und auch der DOW, der eine Erschöpfung nach oben zeigt, da er in den langen Seitwärtstrend zurückgefallen war.Micron Technology mit Umkehrformation: https://youtu.be/2_kf-lkDy2o