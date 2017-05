Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX Chart psychologisch deuten

Der DAX legte eine Seitwärtsbewegung ein, die wie gesagt gut ist, da wir sonst eine Übertreibung bekommen hätten. Heute brach er nach oben aus und wir sehen neue Hochs. Ideal wäre auch ein Ausbruch des DOWs, aber was ist an den Märkten schon normal. Beim DAX ist erst unter 12400 Land unter, dann gewinnt das Gap an Anziehungskraft. Viele haben beim Ausbruch bei 12400 auf ein schliessen des Gaps gewettet. Wenn der DAX aber aus einem Seitwärtstrend mit einem Gap ausbricht, ist das als Trendbestätigung zu werten. Sollte er dann tatsächlich zurück fallen, wäre das als Schwäche zu werten, da ein Ausbruch dann gescheitert wäre. Es ist wichtig Charttechnik richtig zu interpretieren, da jeder seine eigene Meinung reininterpretieren kann. Charttechnik zeigt aber das psychologische Verhalten der Anleger. Darum muss man Charttechnik psychologisch deuten. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.