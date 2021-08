Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX mit dem Ausbruch

Es hat sich angekündigt und es ist passiert. Der DAX verlässt den monatelangen Seitwärtstrend. Ihm war es wohl selber zu langweilig geworden. Der Grund ist eher, der Verfallstag in einer Woche. Laut offenen Optionen, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass der DAX da über 16000 sein. Warum werden reiche Menschen immer reicher? Tatsächlich ist es so, dass das Geld immer zum Geld kommt. Wie machen es die Starinvestoren, die immer reicher werden? Welche Aktien halten sie? In welchen Bereich investieren sie die nächsten Jahre? Diese Frage beantworte ich jedem, der meine Signale erhält und zeige ihm, die Aktien die die reichsten Menschen halten und die sich alle paar Jahre verdoppeln. Nur nebenbei erwähnt, mein Handelssystem war vor dem Ausbruch long. Man hatte also wieder ein doppeltes Longsignal, charttechnisch und Handelssystem/Indikatoren. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.