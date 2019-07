Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX im Aufwärtstrend

Der DAX hat den Ausbruch bilderbuchmässig mit einem Gap vollzogen. Somit befindet er sich in einem Aufwärtstrend. Man sieht, im Wochenchart ist er aus dem Abwärtstrend ausgebrochen und im Tageschart aus dem Seitwärtstrend. Der DOW ist dagegen seit Dezember im Aufwärtstrend. Beim DAX ist mein Handelssystem seit 3 Wochen long und hat den Ausbruch, wenn man so will, vorher angezeigt. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.