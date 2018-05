Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX Angriff auf 13000

Da die Ausbruchstrendlinie erfolgreich getestet wurde, ist der Weg nach oben weiter frei und so steht die 13000 vor der Tür. Im Wochenchart ist er ja bereits seit 12250 nach oben ausgebrochen. Das zweite Chartsignal gab es dann letzte Woche im Tageschart beim Ausbruch. Wenn man den DOW genau zeichnet, ist der noch nicht ausgebrochen. bzw. er ist kurz davor. So lange der DAX nicht in den Seitwärtstrend zurück fällt, ist die Lage positiv. Auch der DOW verteidigt seine 24000. Mein Handelssystem war und ist weiter long und hat den Ausbruch sozusagen vorher angezeigt. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.