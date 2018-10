DOWJONES, S&P500, WTI - In allen Märkten voll auf Kurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Es kommt selten vor das wir uns nach Volltreffern in der Analyse selbst am Kopf kratzen, da ja schlichtweg das eintrifft, was wir verkündet und damit erwartet haben.

Jedoch ist die Frequenz der getroffenen Zielbereiche in der Schnelligkeit auch für uns erstaunlich. Was wir und hoffentlich so viele Abonnenten wie möglich an Profit mit

den Tradingbereichen (gelbe Boxen im Chart) seit Anfang des Jahres umgesetzt haben, ist auch für uns nicht Usus.

Gerade WTI Öl, welches in der Vergangenheit schwerer als die Indexe zu berechnen war, konnte in jedem von uns gesetzten Tradingbereich die Trendwende vollziehen und bewegt sich seitdem wir der Sprichwörtliche “Klettermax“ auf Steroiden. Betrachten Sie einmal den Chart und die Impulsivität der Bewegung. Wohlgemerkt sind die Tradingbereiche (gelbe Boxen) sowie die Pfeile mit dem erwarteten Verlauf vor Wochen eingezeichnet worden.

Wer dies in unseren Updates genutzt ist in jedem Markt deutlich im Plus.

WTI CHART

Im S&P500 sowie im Dow Jones könnten Sie die letzten Monate durch die Medienlandschaft hinweg vernehmen das wir kurz vor einem Kollaps stehen. Wir hatten uns seit Anfang des Jahres gegen den Mainstream mit klaren Long Tradingbereichen positioniert und hätten damit natürlich auch gänzlich falsch liegen können. Dann hätte es geheisen ihr seid die Einzigen die sich gegen die Marktmeinung gestellt haben und lagt falsch.

Schauen wir uns die Charts für den DOW und dann für den S&P500 an.

DOW JONES

S&P500

Wenn auch Sie Deutschlands akkuratestes Analysehaus testen möchten, mit durchschnittlich 78% Treffergenauigkeit auf unsere Zielbereiche, melden Sie sich hier kostenlos an www.hkcmanagement.de