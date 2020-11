DM-KER - Ein sich entwickelnder Maschinenhändler in Ungarn

∎ DM-KER ist einer der führenden Distributoren auf dem Baumaschinenmarkt in Ungarn.

∎ 2019 war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von DM_KER, als das Unternehmen erfolgreich an die Börse ging. Die Aktien sind an der ungarischen Börse am BSE X-Tend-Markt notiert.

∎ Im Juli 2020 hat DM-KER Plc. das ELITE-Zertifikat erfolgreich erworben. Dies ist ein bedeutsames Ereignis für das Unternehmen. Das ELITE-Programm bietet Unterstützung bei der externen Finanzierung, bietet die Entwicklung der Finanzkultur und gestaltet den Ansatz für Führungskräfte der teilnehmenden Unternehmen. Durch die Schulung des BSE-ELITE-Programms können Unternehmensmanager eine Wissensbasis und Erfahrung erwerben, die zu einem krisenfesten und soliden Unternehmensaufbau beitragen können.

∎ In Bezug auf die Eigentümerstruktur des Unternehmens, in dem mehr als 70% der Aktien dem Vorstand und dem Management gehören, können Minderheitsaktionäre eine langfristige nachhaltige Strategie und ein eigentumsorientiertes Management erwarten.

∎ DM-KER hat eine durchschnittliche current ratio von 1,7 (2018 - 2020), was auf eine ausreichende Liquidität hinweist. Dies zeigt auch das Potenzial, in die Zukunft zu investieren und zu wachsen.





DM-KER ist ein ungarisches Unternehmen, das 2008 gegründet wurde. Das Geschäft konzentriert sich auf den Verkauf von Bau- und Landmaschinen. Ihre Produkte werden fast ausschließlich auf dem heimischen Markt vertrieben. Neben der Verkaufstätigkeit bietet das Unternehmen auch die Reparatur und Wartung von Maschinen an, die verkauft werden.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Szigetszentmiklós und drei weitere Standorte in Ungarn in Vámosszabadi, Bátaszék, sowie einen neuen Standort in Tiszafüred. DM-KER verkauft auch neue Maschinen an slowakische und rumänische Unternehmen und plant, sein Geschäft auch auf die Slowakei auszudehnen.

Die Mission von DM-KER ist es, den Bau-, Agrar- und Industriesektoren von seinen Fachleuten über das landesweite Service- und Repräsentantennetzwerk hochwertige Maschinen, Ausrüstungen und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.

Im Herbst 2016 wurde das internationale ELITE-Programm in Ungarn gestartet, nachdem die Budapester Börse eine Kooperationsvereinbarung mit ELITE SpA, einer Tochtergesellschaft der London Stock Exchange Group, unterzeichnet hatte. Das ELITE-Programm bietet Unterstützung bei der externen Finanzierung, bietet die Entwicklung der Finanzkultur und gestaltet den Ansatz für Führungskräfte der teilnehmenden Unternehmen. Im Juli 2020 hat DM-KER Plc. erfolgreich das ELITE CERTIFICATE erworben. Dies ist ein bedeutsames Ereignis im Leben des Unternehmens. Durch die Schulung des BSE-ELITE-Programms können Unternehmensmanager eine Wissensbasis und Erfahrung erwerben, die zu einem krisenfesten und soliden Unternehmensaufbau beitragen können. Quelle: dmker.hu/rolunk

6. Bewertung

Zur Bewertung von DM-KER Nyrt. Haben wir ein traditionelles DCF-Modell verwendet, das ein Kursziel von 12 Monaten für die Aktie von 76,23 HUF ableitet. Gegenüber dem aktuellen Marktniveau entspricht dies einem Aufwärtstrend von 27%.

DM-KER Nyrt.

Initiating Coverage



BUY



Target price: HUF 76.23