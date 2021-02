DKI-Umfrage: Admiral Markets auch diesmal mit Top-Bewertungen

Admiral Markets ist der beliebteste CFD-Broker 2021. Das ist das Ergebnis der alljährlichen Kundenumfrage des Deutschen Kundeninstitut (DKI). Mit herausragenden 98,2 Punkten platzierte sich der Finanzdienstleister vor der Konkurrenz. Auch in den Unterkategorien fielen die Bewertungen durchgehend „Sehr gut“ aus. Wie im Vorjahr punktete Admiral Markets insbesondere beim Punkt „Handel“ bei den Kunden und setzte sich mit 39,9 Punkten von der Konkurrenz ab und konnte sich sogar nochmal steigern. Aber auch in den anderen Kategorien „Handelsplattform“, „Mobiles Trading“, „Order“, „Kundenzufriedenheit“ und „Zufriedenheit gesamt“ vergaben die befragten Kunden ein „Sehr gut“. Die Höchstpunktzahl mit sieben Punkten und einer Note von 1,0 erhielt der Broker außerdem für das Preis-Leistungsverhältnis, was beweist, dass Fairness sich auch beim Traden auszahlt.„Als Stimmungsbarometer ist die Kundenstudie des DKI für uns ein wichtiges Instrument um die Zufriedenheit unserer Kunden mit unserem Angebot und unseren Leistungen zu ermitteln. Insbesondere im vergangenen Jahr gab es nicht viele Gelegenheiten, bei denen wir so viel direktes Feedback bekommen konnten, da die Finanzmessen aufgrund der Pandemie nicht oder nur virtuell stattfanden. Umso mehr freut es uns, dass wir uns allen Widrigkeiten wie Home-Office und Social Distancing zum Trotz nochmal verbessern konnten und nun durchgängig eine sehr gute Bewertung erhalten haben.Das freut uns sehr und zeigt, dass wir mit unserer Arbeit etwas bewirken“, erklärt Jens Chrzanowski, Mitglied des Vorstands der Admiral Markets Group. „98,2 Punkte sind ein phänomenales Ergebnis, das uns zeigt, dass es auch bei Top-Bewertungen noch einen kleinen Spielraum nach oben gibt. Noch erfreulicher ist aber, dass wir seit Jahren Bestnoten erhalten und uns kontinuierlich und zuverlässig an der Spitze halten. Wir sind kein One-Hit-Wonder, das erfüllt uns besonders mit Stolz.“ Bei der Online-Kundenbefragung des DKI konnten aktive CFD-Trader zwischen Oktober 2020 und Januar 2021 eine persönliche Bewertung ihres CFD-Brokers abgeben. Dabei stand die Zufriedenheit mit dem Angebot und den Leistungen im Vordergrund der Untersuchung. Darüber hinaus wurden nur Broker berücksichtigt, die bei der Umfrage eine repräsentative Anzahl von Stimmen erreichen konnten. Weitere Informationen sowie die vollständigen Ergebnisse der Studie sind unter https://www.dk-institut.de/finanzen/cfd-broker-2021/ abrufbar. Weitere Informationen zum mehrfach preisgekrönten Angebot von Admiral Markets stehen unter https://admiralmarkets.com/de/ zur Verfügung.