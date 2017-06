DJIA 1986/87 vs. 2016/17 (Daily) - Wahrscheinlichkeiten als Gegner

DJIA 1986/87 vs. 2016/17 (Daily)











































Diese Herangehensweise unterstreicht die ausgesprochene Warnung. Die Wahrscheinlichkeit,mit einem Engagement im August, September bzw. Oktober Gewinne zu erzielen, liegtin allen „7er Jahren“ seit 1897 deutlich unter 50 % (siehe Chart 5). Dabei stichtder Oktober negativ heraus, der nur in zwei von zwölf Fällen (=16,7 %) oberhalb derNulllinie abschließen konnte und in einem Drittel der Fälle sogar zweistellige Kursabschlägebrachte. Welches Gefahrenpotential diese Monate bergen, verdeutlicht möglicherweisedie folgende Zahl: Investoren, die immer nur von August bis Oktober in einem „7er-Jahr“in die amerikanischen Standardwerte engagiert gewesen wären, hätten heute drei Viertelihrer Ursprungsinvestition verloren. Letztlich sind Marktverwerfungen im „7er Jahr“also kein Phänomen eines einzelnen Jahrgangs, sondern ein regelmäßig wiederkehrendesVerlaufsmuster. Dies ist die perfekte Überleitung zu einem weiteren Belastungsfaktor:Wenn Anleger die Kursentwicklung beim Dow Jones in den Jahren 1986/87 derjenigen von2016/17 gegenüberstellen, dann lässt sich der hohe Gleichlauf schon mit dem bloßenAuge erkennen (siehe Chart 6).