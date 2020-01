DISNEY - Nachkauf Chance beim Unterhaltungsgigant!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

DISNEY: DIS // ISIN: US2546871060

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 75%

Die Mickey-Mouse-Aktie befindet sich weiterhin in der Korrektur der Welle (iv) in Blau. Diese könnte auch bereits ein Ende gefunden haben, hierfür liegt uns bisher allerdings noch keine Bestätigung vor. Der Schlusskurs liegt am Freitag bei $144.61 etwas über einem Dollar entfernt vom letzten Tief. Primär erwarten wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% ein Anlaufen des $170er-Bereiches.

Danach ist mit einer Korrektur zu rechnen, für die wir noch einen Longtradingbereich hinterlegen werden. Aktuell können wir noch nicht nachkaufen, da die Indikatoren kein eindeutiges Bild abgeben und am Chart zwar die Möglichkeit eines 1,2-Setups seit dem letzten Tief besteht, sich dieses aber noch nicht bestätigt hat. Wir bleiben daher mit unserer Position aus dem letzten Tradingbereich investiert und beobachten wie sich die Situation weiter entwickelt. Aktuell stehen wir mit ca. 11% im Gewinn seit unserem Einstieg.

Alternativszenario // Chance: 25%

Sollten wir im Verlauf der aktuellen Korrektur das 50%-Retracement bei $140.49 unterschreiten, wird die Luft für die Bullen dünner. Tritt dieser Umstand ein, muss damit gerechnet werden, dass Disney eine größere Korrektur im Rahmen der übergeordneten Welle alt.4 in Blau ausbauen wird. Damit würden Kurse im $120er-Bereich in den Fokus rücken. Aktuell geben wir der Alternative eine Chance von 25%.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Disney:

Risiko: Gering

Unser Einstieg: $130.24

Unser Stopp: $130.24

Durch Stopp auf Einstieg kein Risiko auf Verlust.

Aktuelle Trades im Dow30 Aktienpaket:

FAZIT

Wir gehen von einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung aus und bleiben weiter Long investiert. In der aktuellen Korrektur können wir momentan keinen erneuten Einstieg wagen, da die Indikatoren und auch der Kurs bisher kein eindeutiges Signal geliefert haben. Sollte sich dies ändern, werden wir Sie eine Kurznachricht per E-Mail an unseren Verteiler schicken.

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de