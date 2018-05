DEFAMA-Aktie: Hochstufung! Deutlicher Ausbau des Portfolios - Aktienanalyse

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Frankfurt ( www.aktiencheck.de ) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Im Laufe der vergangenen Wochen habe DEFAMA zwei Transaktionen vermelden können und somit das Portfolio weiter deutlich ausbauen können. Am 2. Mai habe das Unternehmen den Zukauf eines Fachmarktzentrums in Mylau, einem Ortsteil von Reichenbach im Vogtland in Sachsen, verkündet. Das Objekt habe mit EDEKA als Hauptmieter sowie mit Deichmann und NKD mehrere bonitätsstarke Mieter. Das Objekt habe eine Nutzfläche von 2.250 qm und einen geringen Leerstand von nur 5%. Die jährlichen Nettomieterträge des Gesamtobjekts lägen bei rund 170.000 Euro. Bei einem Kaufpreis von rund 1,5 Mio. Euro entspreche dies einer attraktiven Rendite von über 11%.Am 14. Mai habe das Unternehmen den bislang größten Erwerb der Geschichte getätigt, welcher das Portfolio deutlich vergrößert habe. Hierbei handle es sich um das Handels-, Gesundheits- und Dienstleistungszentrum “KOLOSSEUM Spreewald“ in Lübbenau, Brandenburg. Das Objekt habe eine vermietbare Fläche von über 12.000 qm. Der Kaufpreis des Objektes belaufe sich auf rund 8 Mio. Euro. Dies entspreche bei jährlichen Nettomieterträgen inklusive vereinnahmter Umsatzmieten und Erläsen des Parkhauses von rund 900.000 Euro ebenfalls einer sehr attraktiven Rendite von über 11%. Das Objekt habe eine Vielzahl an namhaften Mietern wie z.B. Rossmann, NKD, KiK, sowie eine Sparkasse und das Arbeitsamt.Mit Abschluss der beiden Zukäufe sei die Zahl der Objekte im Portfolio auf 25 gestiegen. Die Jahresnettomiete des Gesamtportfolios habe sich deutlich auf 7,8 Mio. Euro erhöht und der FFO des Portfolios liege bei rund 3,8 Mio. Euro. In 2018 zeige das Unternehmen einen starken Deal Flow und habe bereits jetzt schon drei Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von fast 13 Mio. Euro getätigt. Die Zukäufe würden somit schon in dieser Höhe früher als von den Analysten erwartet zu den Mieteinnahmen für 2018 beitragen, weshalb sie ihre Schätzung leicht angehoben hätten. Sie würden auch für das restliche Jahr noch von weiteren Zukäufen zum Portfolio ausgehen, welche die Mieteinnahmen und den FFO des Portfolios weiter signifikant steigern würden. Der NAV je Aktie habe sich zum 31. März auf 7,72 Euro (GJ 2017: 7,60 Euro) erhöht. Zu beachten sei, dass hier die Effekte der drei Transaktionen aus 2018 noch nicht berücksichtigt seien.Die Analysten würden nunmehr von einem Nettogewinn von rund 2,9 Mio. Euro und einem FFO von 3,4 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2018 ausgehen. Mit dem bisher guten Deal Flow in 2018 und ihrer daraus resultierenden erhöhten Schätzung, würden sie ihr Kursziel von 11,50 Euro auf 13,00 Euro anheben.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, erhöhen ihr Rating für die DEFAMA-Aktie von “accumulate“ auf “buy“. (Analyse vom 25.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:11,40 EUR +2,70% (25.05.2018, 10:17)Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:11,10 EUR (24.05.2018)ISIN DEFAMA-Aktie:DE000A13SUL5WKN DEFAMA-Aktie:A13SULTicker-Symbol DEFAMA-Aktie:DEFDie in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (25.05.2018/ac/a/nw)