DAX zwischen An- und Entspannung – US-Inflationsdaten mit jeder Menge Überraschungspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Unsicherheit vor allem über die zukünftige Inflationsentwicklung und damit das Tempo des geldpolitischen Kurswechsels beherrscht in diesen Tagen das Börsengeschehen. Ein wenig Licht ins Dunkel könnten da heute die Verbraucherpreisdaten aus den USA bringen – der wohl wichtigste Termin in dieser Handelswoche. Ein Anstieg der Preise im Januar um 7,3 Prozent ist die überall kommunizierte Konsens-Schätzung.Kommen die Daten wie erwartet oder über der Prognose rein, könnten die Zehnjahresrenditen in den USA den Sprung über die Zwei-Prozent-Hürde schaffen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Flüsterschätzungen, die von einem schwachen Inflationsbericht ausgehen. Die Abschätzung dessen, was gemeldet wird, ist dieses Mal besonders schwierig, da die verantwortliche Statistik-Behörde alle zwei Jahre im Januar saisonale Anpassungen des Warenkorbes durchführt, so auch jetzt. Die heutigen Daten wurden also anders berechnet als in den Vormonaten. Solche saisonalen Anpassungen gab es bereits im Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag, der dann zumindest mit Blick auf die Jobentwicklung viel positiver ausgefallen ist als erwartet. Seit Frühjahr vergangenen Jahres lag bei vier von fünf Veröffentlichungen die Inflation über den Erwartungen. Diese Serie könnte sich heute umkehren, so die Hoffnung an der Börse.Das dicke Ende könnte ohnehin noch kommen. Unternehmen haben die Pandemie genutzt, um Lieferengpässe und den Ausfall von Service-Leistungen zu rechtfertigen. Sie werden jetzt aller Voraussicht nach wieder die Pandemie nutzen, um ihre Preise deutlich anzuheben. Die Inflationsrate dürfte dadurch noch eine längere Zeit hoch bleiben. Also auch wenn die heutigen Daten schwächer ausfallen, könnte der Markt dennoch nicht von der Erwartungshaltung abweichen, dass die Fed in einen Pfad von vier, fünf oder gar sechs Zinsanhebungen im Jahresverlauf einschwenken wird.Was sich aber ändern könnte, ist die derzeitige Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent, mit der der Markt einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte bereits im März veranschlagt. Dies könnte zumindest zu einer kurzfristigen Erholung vor allem der Technologieaktien führen. Das Schreckgespenst lauert heute Nachmittag in einer zweistelligen prozentualen Inflationsrate. Alles auch nur in der Nähe von zehn Prozent dürfte einen 50-Basispunkte-Zinsschritt der Fed im März zu einem sehr realistischen Szenario werden lassen.





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.