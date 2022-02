DAX zurück über der 200-Tage-Linie

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es wäre ein schon sehr starkes Signal, würde der Deutsche Aktienindex nur gut eine Woche nach dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie diese bereits wieder nachhaltig überwinden, nachdem er zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 15.000 Punkten gerutscht war. Kurz nach Handelsstart ging es zunächst geradewegs über die technische Hürde, die derzeit knapp über der 15.600er Marke liegt. Unterstützung bekommt der Markt dabei weiter von einer starken Erholung der US-Technologieaktien von ihrem Ausverkauf in den ersten Januarwochen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, RoboMarkets, vor.



Viele Investoren dürften aber genau auf solche Erholungen spekulieren, um in Stärke weiter Positionen abzubauen. Denn „Sell the rally“ statt „Buy the dip“ könnte vor dem Hintergrund der sich vor allem aus geldpolitischer Sicht verändernden Rahmenbedingungen die erfolgreichere Strategie in diesem Börsenjahr sein. Die Stimmen, die eine „notwendige und gesunde“ Korrektur am Aktienmarkt erwarten, sind nicht zu überhören. Der Chef des größten Fonds der Welt, dem norwegischen Staatsfonds, warnt vor langfristig niedrigeren Renditen am Kapitalmarkt. Nicolai Tangen sieht die Inflation als größtes Risiko. Gerade der Mix aus steigenden Zinsen und hoher Inflation sei ein gefährlicher Cocktail für die Börsen. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, geht noch einen Schritt weiter und erwartet für die nächsten zwei Jahre eine Korrektur am Aktienmarkt von 30 oder sogar 40 Prozent.

So ist die Mehrheit der privaten und institutionellen Investoren allerdings laut einer Studie des Handelsblatts nicht positioniert. Sie sind noch immer stark investiert und optimistisch. Dies hört sich auf den ersten Blick zwar sehr positiv an. Wenn man aber in die Zukunft schaut, kann dies als Kontraindikator gewertet werden, da damit potenzielle Käufer fehlen, weil sie keine Cash-Bestände mehr haben. Durchaus also ein weiterer Aspekt, der für eine eher schwieriges Börsenjahr sprechen könnte – auch wenn sich der Januar mit Blick auf die Erholung seit Freitag am Ende noch einmal von seiner besseren Seite gezeigt hat.