DAX zurück in der Erfolgsspur

Freundliche Aussichten zur Wochenmitte: Hatten den DAX gestern noch Sorgen um das Coronavirus rund 0,8 Prozent tiefer schließen lassen, macht sich der DAX heute wieder auf den Weg in Richtung 13.800 Punkte. Bei einem Plus von rund 0,5 Prozent notiert der DAX am Mittag bei rund 13.750 Punkten und damit wieder in etwa auf dem Niveau zum Handelsstart am Montag. Die gelockerte chinesische Geldpolitik und die Bemühungen der dortigen Regierung, der chinesischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen, lassen die Anleger wieder optimistischer werden.Als meistgehandelte Aktie legt die Deutsche Telekom am Mittwoch um 4,6 Prozent auf 16,50 Euro zu. Am Morgen hatte die Deutsche Telekom frische Zahlen geliefert: Während der Umsatz um 6,4 Prozent gesteigert wurde, lag der Konzernüberschuss im Jahresvergleich gar 79 Prozent höher – damit war 2019 für die Telekom nach eigenen Angaben das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte.Zur Wochenmitte setzen die Stuttgarter Anleger zudem verstärkt auf Wasserstoff-Aktien. Keine ist dabei gefragter als Nel ASA, die heute mit einem Plus von rund 7 Prozent auf 1,34 Euro klettern. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Wochen fort, konnte Nel ASA doch in den letzten 14 Tagen einen Zuwachs von 31 Prozent verbuchen. Doch nicht nur Nel ASA ist in Stuttgart gefragt:Auch Ballard Power sichert sich einen Platz auf dem Treppchen der meistgehandelten Werte. Die Aktie legt heute rund 8 Prozent auf 12,35 Euro zu und klettert damit auf den höchsten Stand seit 2006. Richtig spannend wird es Anfang März, wenn Ballard Power die Zahlen zum vierten Quartal 2019 veröffentlicht. Die Erwartungen jedenfalls scheinen bei den Anlegern hoch zu sein.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.