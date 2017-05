DAX zur Wochenmitte leichter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Rund 0,5 Prozent geht es für den DAX am Mittwoch gen Süden auf rund 12.750 Zähler. Und auch in den USA deuten sich vorbörslich leichte Kursabschläge an. Auf die Stimmung drücken die Querelen von Donald Trump und die Befürchtung, dass sich mit den aktuellen Problemen seine Infrastrukturpläne und die großzügigen Steuersenkungen so schnell nicht umsetzen lassen. Die Hoffnungen auf baldige Erfolge hatten die Kursparty der letzten Monate – auch Trump-Rally genannt – erst möglich gemacht.Der Euro setzt seinen Anstieg gegenüber dem Dollar fort und ist im asiatischen Handel bereits über die Marke von 1,11 US-Dollar gestiegen. Nach einem zwischenzeitlichen kleinen Rücksetzer notiert die Gemeinschaftswährung am Nachmittag wieder bei 1,1116 US-Dollar. So hoch notierte der Euro zuletzt vor der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Dahinter stecken die Spekulationen auf eine baldige Straffung der Geldpolitik in Europa, aber auch die Querelen von Donald Trump. Neben der umstrittenen Weitergabe von Geheimdienst-Informationen durch Trump an Russland belasten seit heute Nacht zudem die Vorwürfe der Justizbehinderung. So soll Trump den inzwischen entlassenen FBI-Chef James Comey gebeten haben, die Ermittlungen zu den Russland-Verbindungen des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn einzustellen.Im April hat der Preisdruck in der Eurozone wie erwartet spürbar zugenommen und liegt nun nahe am Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent. Die jährliche Inflationsrate stieg von 1,5 auf 1,9 Prozent. Im März war die Inflation spürbar abgeebbt, nicht zuletzt wegen der Lage des Osterfestes. Im Jahr 2016 war Ostern auf den März gefallen, 2017 aber auf den April. Folglich stiegen bestimmte Dienstleistungspreise – beispielsweise für Hotelübernachtungen und Pauschalreisen – im Jahresabstand nur schwach. Bei den Daten für den April hat sich dieser Ostereffekt dann aber wieder umgekehrt. Durch den verschwundenen Ostereffekt könnte der Preisanstieg im Mai dann wieder geringer ausfallen.Der Goldpreis kann von der steigenden Risikoaversion der Anleger profitieren. Aktuell notiert die Feinunze Gold bei knapp 1.249 Dollar knapp ein Prozent fester. Die Feinunze Silber verteuert sich auf 16,95 US-Dollar.