DAX zur Abwechslung mal mit ruhigem Start – Fed-Zinssenkung wirft Fragen auf

Erst beenden gestern Mittag die G7-Staaten ihre Telefonkonferenz zur Enttäuschung vieler Anleger lediglich mit einer Absichtserklärung, keine zwei Stunden später senkt die US-Notenbank Fed in einer außerordentlich einberufenen Sitzung den Leitzins um 50 Basispunkte und die Überraschung an diesem „Super-Tuesday“ ist perfekt.Auch wenn nach diesem Schritt und auch heute Morgen alles auf den ersten Blick nach einer Fortsetzung der Stabilisierungstendenzen am Aktienmarkt aussieht, der Schritt der Fed gestern hinterlässt einen faden Beigeschmack. Man stellt sich an der Börse nun die Frage, warum jetzt auf einmal die Panik in Washington und ob die US-Notenbanker eventuell mehr wissen als andere. Oder hat sich die eigentlich unabhängige Institution vor den Karren der US-Regierung Trump spannen lassen?Beides wirkt nicht unbedingt vertrauenserweckend und lässt die Investoren eher skeptisch und negativ gestimmt zurück. Zudem ist allen klar, dass die Ausbreitung des Virus nicht mit Zinssenkungen gestoppt werden kann. Und eine Maschine, die aufgrund unterbrochener Lieferketten oder Quarantäne der Mitarbeiter stillsteht, wird durch billiges Geld auch nicht wieder starten.Ein Impfstoff gegen das sich weiter ausbreitende Coronavirus wäre in jedem Falle die bessere Nachricht als eine Zinssenkung. Dennoch wird letztere die Konjunktur etwas anschieben und damit die konjunkturellen Bremseffekte durch das Virus abmildern. Geldpolitisch hat die Fed nun vorgelegt. Die Frage ist, wer oder was folgt ihr nach.

