DAX zur Abwechslung mal im Minus - Etwas zu viel Optimismus im Markt

Heute haben sich die überzeugten Käufer, die wochenlang immer an den wichtigen charttechnischen Marken im Deutschen Aktienindex zur Verfügung standen, zur Abwechslung mal nicht blicken lassen. Das führt zumindest in der Momentaufnahme zu einem Minus auf der Anzeigetafel in Frankfurt, nachdem es gefühlt drei Wochen nur aufwärts ging.



Der DAX ist zu schnell in zu kurzer Zeit angestiegen. Die Anleger gehen davon aus, dass die konjunkturelle Erholung vom Coronavirus-Lockdown reibungslos verlaufen wird. Das ist eine gewagte These, auch weil die politische Vorarbeit zum Rettungsfonds der Europäischen Union noch nicht abgeschlossen ist und ebenfalls noch nicht feststeht, ob die Mehrwertsteuersenkung in Deutschland aus dem kraftvollen Konjunkturpaket wie geplant am 1. Juli in Kraft treten kann.



Wenngleich sich die Politik hier sputen dürfte, die versprochenen Punkte umzusetzen, steckt der Teufel im Detail. Es kann noch vieles schiefgehen, während die Märkte auf dem Niveau nahe 13.000 Punkten davon ausgehen, dass nahezu nichts schief gehen wird. Das ist vielleicht ein wenig zu optimistisch gedacht.