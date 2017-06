DAX zum neuen Allzeithoch?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Wahldebakel in Großbritannien für Theresa May hat den DAX nicht beunruhigt. Im Gegenteil! Die Konservativen wollten mit der vorgezogenen Wahl ihre absolute Mehrheit ausbauen und das ist kräftig in die Hose gegangen. Mit dieser Schlappe hatte die Premierministerin nicht gerechnet, aber auch die Gegner des EU-Austritts haben nicht profitieren können. Immerhin gab es drei Parteien, die sich für einen Verbleib in der EU ausgesprochen hatten. Das waren die Liberaldemokraten, die schottischen Nationalisten und die Grünen.





Bei der letzten Wahl hatten diese Parteien zusammen 65 Sitze erringen können; jetzt sind es noch 48. Das sagt uns, dass der ganze Wahlkampf falsch angelegt war. Immerhin hatten vor einem Jahr 48% der Briten gegen den EU-Austritt votiert und die hätte man zusammen mit den angeblich hohen Zahlen von jungen Nichtwählern, die in der EU bleiben wollen, eigentlich mobilisieren müssen. Außer Labour haben sich offenbar alle verzockt. Der DAX hat auf jeden Fall die 12.800-Punkte-Marke mit einem Schlusskurs bei 12.815 Punkten wieder geschafft und es sah so aus, als ob es in Richtung Allzeithoch geht. Nach dem Handelsschluss in Deutschland gab es jedoch heftige Turbulenzen an der Nasdaq, die mit einem Verlust von 1,8% endeten.Der Absturz betraf jedoch nur die Technologie-Werte. Der Dow Jones knickte zwar zwischenzeitlich auch kurz ab, aber am Ende stand wieder ein Plus von 0,42% mit einem Endstand von 21.271 Punkten.