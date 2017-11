DAX zum Nachmittag hin schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Anleger üben sich vor der Präsentation eines Gesetzentwurfs der Steuerpläne Trumps in Zurückhaltung. Zweifel an einer tatsächlichen Einlösung der „phänomenalen“ Steuersenkungen sind aus Anlegerperspektive durchaus berechtigt. Bis heute lieferte der US- Präsident lediglich vertröstende Worte statt Tatsachen.Die europäische Gemeinschaftswährung drückt ebenfalls mit einem Status Quo von 1,165 US- Dollar auf das Frankfurter Börsenbarometer, welches aktuell bei 13.442 Zähler verweilt. Die FED’sche Personalfrage dürfte zum Nachmittag hin ganz weit oben auf der Prioritätenliste der Anleger stehen und für weitere Zurückhaltung sorgen.