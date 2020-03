DAX an zentralem technischen Widerstand – Signale für eine Stabilisierung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

700 Milliarden Dollar von der Federal Reserve, 750 Milliarden Euro von der Europäischen Zentralbank und 90 Milliarden von der Australischen Notenbank – die weltweite Geldpolitik fährt nun schwere Geschütze im Kampf gegen die Krise auf. Verhindern können sie auch damit höchstwahrscheinlich eine Rezession der Weltwirtschaft nicht, aber deren negative Effekte für Unternehmen und Menschen etwas abmildern.Und China meldet keine Neuinfektionen mehr in Wuhan. Das macht Hoffnung, dass der Lockdown in Europa fruchten könnte, wenngleich erst in einigen Wochen. Wenn die Börsen es nicht verlernt haben, die Zukunft vorwegzunehmen, könnte nun ein Zeitpunkt für eine Stabilisierung gekommen sein. Dabei wird es aber immens wichtig sein, dass die Serie aus immer tieferen Kursen in den wichtigsten Indizes endet. Die Volatilität muss sich beruhigen. Es müssen neue, zuversichtliche Käufer einsteigen. Ob das gelingt, wird man heute im Tagesverlauf sehen.Der Deutsche Aktienindex hat über Nacht den zentralen technischen Widerstand bei 8.136 Punkten angelaufen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen ist der Index zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 8.000 Zählern gerutscht. Heute Morgen aber sehen wir ein paar Hoffnungsschimmer für eine mögliche Stabilisierung: Der Ölpreis könnte seinen Boden über der 20-Dollar-Marke finden, der Volatilitätsindex VIX konnte kein neues Hoch ausbilden und der DAX befindet sich heute nicht im Blindflug, da die US-Futures zur Abwechslung mal nicht „Limit Down“ gestellt sind.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.