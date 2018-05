DAX zeitweise deutlich unter 12.700 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

- Von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV News Redaktion -Die wackelige politische Lage in Italien hat die Stimmung der Anleger inzwischen deutlich gedrückt. Die vermutete Instabilität sowie eine möglicherweise verstärkte ablehnende Haltung gegenüber der EU- und dem Euro führen zu starker Verunsicherung an den Börsen. Bei Neuwahlen im Herbst könnte der Stimmenanteil der rechtspopulistischen Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung zu Lasten der etablierten Kräfte weiter steigen, vermuten Experten.Dadurch rutschte der DAX heute zeitweise bis auf 12.608 Punkte ab. Mittlerweile notiert das deutsche Börsenbarometer bei 12.713 Zählern mit 1,2 Prozent im Minus.Gleichzeitig stieg die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren.Der Euro liegt bei 1,1578 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.